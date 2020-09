Politie heeft nog steeds geen spoor van vermiste Ilias: “Hij kan overal zijn”

De politie heeft zaterdagmiddag nog steeds geen enkel aanknopingspunt na de verdwijning van de 12-jarige Ilias Chahdi. Een zoekactie wordt voorlopig dan ook niet georganiseerd. “Hij kan overal zijn.”

De lokale politie hield zaterdagochtend een coördinatie-overleg naar aanleiding van de verdwijning van Ilias. “We hebben een verdeling gedaan van de binnengelopen tips en analyse van camera- en ANPR-beelden”, zegt commissaris Johan Wonnink.

Een écht spoor van de jongen is er echter nog niet. Daarom staat er nog geen zoekactie van de politie gepland. “Op dit moment is het zinloos om plaatsen te gaan uitkammen”, zegt Wonnink. “Hij kan overal zijn. Je kan niet overal beginnen zoeken.”

Ilias vertrok donderdagochtend met de fiets vanuit zijn woning in Mortsel naar school in Edegem, maar daar kwam hij nooit aan. Hij werd het laatst gespot op camerabeelden van een tankstation in Wilrijk, een plek die niet op zijn gebruikelijke route ligt.

