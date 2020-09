Viroloog Emmanuel André trekt aan de alarmbel: “Evolutie bij ouderen is onrustwekkend”

Virloog Emmanuel André luidt de alarmbel over het aantal besmettingen bij ouderen: “De evolutie is onrustwekkend”, tweet hij. Hij doet die uitspraken op basis van een analyse van biostatisticus Niels Hens (UHasselt). Hij onderzocht de evolutie van het aantal positieve tests per leeftijdscategorie.

Op de grafieken van professor Hens is te zien hoe het aantal positieve tests in de twee oudste leeftijdscategorieën opnieuw fel stijgt.

In de categorie 0-11 jaar is een daling te zien. “De inspanningen in de scholen zijn merkbaar”, klinkt het. Het aantal positieve tests in de categorie 11-20 is “gestabiliseerd”, maar in alle overige leeftijdsgroepen blijft het aantal positieve tests stijgen. “De evolutie bij ouderen is onrustwekkend.”