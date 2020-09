Baas geeft al zijn werknemers extraatje van meer dan 1.000 euro bij zijn vertrek

Werknemers van het Britse bedrijf Admiral Insurance, een verzekeraar van motorfietsen, zullen met een goed gevoel het weekend zijn ingegaan.

David Stevens, die vanaf de start in 1991 actief was bij Admiral als medeoprichter is bij zijn afscheid vanwege pensionering flink over de brug gekomen. Iedere werknemer krijgt 1.000 pond (1.165 euro) op zijn bankrekening gestort. In totaal zijn er 10.500 werknemers bij de verzekeraar in dienst.

Stevens liet in een verklaring weten dat de gulle gift dik verdiend was. Hij benadrukte dat zijn werknemers een grote bijdrage hebben geleverd aan de snelle groei van zijn bedrijf. Admiral is actief in verschillende landen. Naast de thuisbasis in Wales heeft de verzekeraar ook vestigingen in Amerika, Spanje en Frankrijk.