Brusselse brandweer moet man uit deegmachine bevrijden

Brussel - De Brusselse brandweer heeft vrijdag een ongewone interventie moeten doen op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Iets voor de middag moest een werknemer van een restaurant bevrijd worden, nadat zijn arm gekneld zat in een deegmachine. De man werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Om de man en zijn geknelde arm te bevrijden moest de brandweer in samenwerking met een technieker die de machine kende het apparaat ontmantelen en werd de kneedarm in de tegenovergestelde richting gedraaid. “Zijn arm en hand waren er erg aan toe en hij werd onder MUG-begeleiding naar het ziekenhuis overgebracht”, vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De oproep voor het opmerkelijke voorval kwam binnen via het noodnummer 112. Maar het was niet de enige bevrijding die de brandweer op vrijdag moest uitvoeren. Omstreeks 14.40 uur kwam er nog een oproep binnen van een moeder die meldde dat de hand van haar kind gekneld zat tussen de liftdeuren van een gebouw in de Vrijwilligerslaan in Etterbeek. De brandweerploeg moest de liftdeuren openwrikken om het kind te bevrijden. Het jonge kindje van ongeveer één jaar oud werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controles en verzorging.