Driekwart migranten uit kamp Moria verplaatst naar nieuwe opvang

Op het Griekse eiland Lesbos is driekwart van de 12.000 migranten uit het afgebrande kamp Moria overgebracht naar het nieuwe opvangkamp. Zij zijn allemaal onderzocht op corona.

Tot nu toe zijn 213 mensen positief getest op het virus. Zij zitten in een afgezonderd deel van het kamp in quarantaine, meldt het Griekse persbureau ANA-MPA. Kamp Moria ging in de nacht van 8 op 9 september in vlammen op. De brand werd waarschijnlijk aangestoken. Zes migranten zijn in verband daarmee gearresteerd.

De 12.000 asielzoekers moesten na de brand op straat slapen in onhygiënische omstandigheden. Sinds afgelopen donderdag begeleidt de politie hen naar het nieuwe kamp. Veel vluchtelingen willen daar niet naartoe omdat ze bang zijn dat ze er worden opgesloten.

In kamp Moria zaten ze vanwege corona ook min of meer opgesloten. Per dag mochten slechts 100 mensen het kamp uit voor bijvoorbeeld doktersbezoek of contact met de autoriteiten.

De bewoners van het kamp willen liever naar het Griekse vasteland. Maar Athene voelt daar niet voor. In 2016 hebben de EU en Turkije afgesproken dat asielzoekers op de eilanden blijven tot hun asielaanvraag is afgehandeld. Wie geen asiel krijgt, moet terug naar Turkije.