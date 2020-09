Negen mensen opgepakt na ontmanteling van cannabisplantage in Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw - In Sint-Pieters-Leeuw is donderdag een cannabisplantage opgedoekt in een industrieel gebouw. Negen verdachten werden opgepakt. Dat meldt de politiezone Zennevallei zaterdag.

Elf inspecteurs van de politiezone Zennevallei vielen donderdag het pand aan de Villalaan in Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, binnen. De inval volgde op een vooronderzoek van enkele maanden. Het vermoeden dat er een cannabisplantage was in de loodsen werd bevestigd.

De speurders troffen een professionele installatie aan, met restanten van een vorige oogst en voorbereidingen voor een nieuwe teelt. Behalve chemische producten stonden er 1.920 met aarde en meststof gevulde potten klaar voor de uitbouw van een volgende plantage.

Bij de inval werden enkele personen op heterdaad betrapt. Nadien volgden huiszoekingen. Negen verdachten werden opgepakt. Het gaat om zes vrouwen van Bulgaarse afkomst en drie mannen, een Belg en twee Nederlanders van Marokkaanse origine. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoeksrechter gevorderd die moet beslissen over hun verdere aanhouding.

De plantage werd vernietigd door de civiele bescherming. Restanten van de cannabis werden in beslag genomen voor eventuele staalafname. Drie voertuigen zijn in beslag genomen.