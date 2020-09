Landcodes weer aangepast: binnen Europa reizen is bijna onmogelijk geworden

Wie op reis wil binnen Europa kan nog maar in acht ‘groene’ landen terecht. En dan nog niet eens overal. Enkel in het Vorstendom Liechtenstein, een dwergstaat in het midden van Europa, kan u nog min of meer ongestoord rondlopen. In Frankrijk is nog maar een departement, Creuse, een groene zone.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft de lijst met landcodes weer aangepast. Reizen buiten Europa kan nog altijd niet, tenzij het om essentiële reizen gaat. Binnen Europa wordt de keuze ook beperkt voor wie absoluut nog eens op vakantie wil dit jaar.

In de groene zone liggen naast Liechtenstein ook Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Zweden en Zwitserland. Maar... in al die landen zijn er ook beperkingen. Zo is in Frankrijk maar één departement, Creuse, groen ingekleurd.

In de meeste andere Europese landen is reizen mogelijk mits het naleven van strikte voorwaarden en een coronatest en/of quarantaine (code oranje). Het gaat dat onder meer om een aantal regio’s in Nederland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Reizen is niet mogelijk of niet toegelaten naar Andorra, Denemarken, Finland, een grootste deel van Frankrijk, Hongarije, grote delen van Kroatië, Monaco de provinies Noord- en Zuid-Holland (Nederland), delen van Oostenrijk, Roemenië, Spanje (met uitzondering van eilanden Tenerife, El Hierro, La Gomera en La Palma) , Tsjechië (de regio’s Praag, Midden-Bohemen, Zuidwest, Noordoost, Zuidoost, North West Engeland (Verenigd Koninkrijk) en de Zwitserse kantons Freiburg en Vaud. Zij kregen een code rood.

Keert u terug uit een Europees land?

Een verplichte quarantaine en test bij terugkeer naar ons land geldt voor alle landen buiten de EU en de Schengen-zone.

Verder voor wie uit Andorra, grote delen van Frankrijk, Kroatië, Boedapest (Hongarije), Monaco, Noord-en Zuid-Holland (Nederland), … komt.

Quarantaine en een test zijn aanbevolen maar niet verplicht wanneer u terugkeert uit onder andere Bulgarije, Denemarken, delen van Duitsland en Frankrijk, Griekenland, delen van Nederland en Italië en Vaticaanstad.

De volledige lijst kan u hier raadplegen