Dodi Lukebakio zorgt met mooie treffer mee voor ruime zege Hertha Berlijn

Dodi Lukebakio heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen zijn rekening meteen geopend. Met een mooie treffer zorgde hij mee voor een 1-4 overwinning van Hertha op het veld van Werder Bremen. Lukabakio werd na 81 minuten naar de kant gehaald. Zijn ploegmaat Dedryck Boyata speelde heel de wedstrijd.

Dodi Lukebakio is bezig aan zijn tweede seizoen in Beierse loondienst. Vorig seizoen was de 22-jarige winger goed voor zeven goals en zeven assists in 30 competitiewedstrijden. Ook in de eerste wedstrijd van vorig seizoen liet Lukebakio van zich spreken. Toen bezorgde hij met een doelpunt Hertha meteen een gelijkspel tegen Bayern München.