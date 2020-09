Odoi en Fulham komen met lege handen terug uit Leeds ondanks twee goals Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht)

Denis Odoi heeft zaterdag op de tweede speeldag van de Premier League met zijn ploeg Fulham een 4-3 nederlaag geleden bij Leeds. De Belgische verdediger speelde de volledige wedstrijd.

Leeds startte het best en kwam na een schot van Helder Costa na vijf minuten al 1-0 voor. Ex-Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic maakte gelijk met een penalty (35.). De thuisploeg mocht via Mateusz Klich toch nog met een voorsprong de rust in. Ook hij sloeg toe met een strafschop (40.). Patrick Bramford (50.) en opnieuw Costa (57.) leken Leeds naar een makkelijke thuiszege te leiden, maar een doelpunt van Bobby Reid (62.) en een tweede treffer van Mitrovic (67.) brachten de bezoekers nog dicht bij een gelijkspel. Zover kwam het echter niet.

Opvallend: Leeds verloor op de openingsspeeldag vorige week met 4-3 van kampioen Liverpool.