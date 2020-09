OH Leuven neemt contact op met bond en Pro League na niet-werkende VAR

OH Leuven neemt na de nederlaag tegen Oostende, een match waarin het tot twee keer toe werd benadeeld door een niet-werkende VAR in de eerste helft, contact op met de KBVB en de Pro League. Dat communiceerde de club zaterdagavond in een statement.

Vlak voor aanvang van de wedstrijd bleek dat de communicatie tussen scheidsrechter Christof Dierick en de VAR niet werkte. Hierdoor zag OHL zich in de eerste helft twee keer benadeeld. Eerst werd een geldig doelpunt van Thomas Henry afgefloten voor buitenspel, niet veel later werd Kamal Sowah in de zestien foutief tegen de grond gewerkt maar kreeg Leuven geen penalty. In beide gevallen kon de VAR dus niet tussenkomen. In de tweede helft werkte de VAR wel weer.

Nu heeft OHL dus gereageerd op het hele gebeuren. ”OH Leuven stelde met verbazing vast dat er door een technisch probleem geen communicatie was tussen de VAR en de scheidsrechter”, klinkt het. “Hierdoor kon de VAR niet geraadpleegd worden tijdens de wedstrijd terwijl dit potentieel wedstrijdbepalend was. OH Leuven vindt het onaanvaardbaar dat de aanwezige backupsystemen niet gebruikt werden en neemt dan ook contact op met de Pro League en de KBVB om dit aan te kaarten en zijn ongenoegen te laten blijken.”

