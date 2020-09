Dortmund met Witsel, Hazard én Meunier zet Mönchengladbach makkelijk opzij dankzij onvermijdelijke Haaland

Na de monsterzege van Bayern tegen Schalke (8-0) van vrijdagavond kon ook concurrent Borussia Dortmund niet uitblijven. Het won thuis makkelijk met 3-0 van Borussia Mönchengladbach na doelpunten van Giovanni Reyna en twee keer Erling Haaland. Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier speelden de hele wedstrijd bij de Borussen.

Het was een opvallend jonge ploeg die aan de aftrap verscheen bij Dortmund. Zo bestond het aanvallende compartiment uit Erling Haaland (20 jaar), Jadon Sancho (20) en Giovanni Reyna (17). Op het middenveld naast Axel Witsel maakte Jude Bellingham, met 17 jaar nog een tiener, dan weer zijn debuut.

En de jeugd deed het goed. Het openingsdoelpunt kwam er na goed samenspel tussen Bellingham en Reyna. De eerste zorgde voor de assist, de tweede maakte keurig af.

??? Jude Bellingham

? Gio Reyna



De jeugd doet het voor Borussia Dortmund! ??#BVBBMG pic.twitter.com/MaLIe5zJTC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 19, 2020

Na rust eiste Erling Braut Haaland een hoofdrol op. Nadat Dortmund een penalty kreeg op interventie van de VAR, eiste de Noorse spits het leer op. Haaland faalde niet en bracht de ploeg van Hazard en co op een geruststellende 2-0 voorsprong. Later in de tweede helft tekende hij nog na een rake counter voor de 3-0. De assist kwam van Jaden Sancho. Jonkies boven dus in Dortmund, dat met drie landgenoten in de basis ook opvallend Belgisch kleurde.