Theo Francken: “We gaan het hard spelen in de oppositie, maar wel correct”

Het was een goede week voor Theo Francken. Het rapport van de commissie-Bossuyt over het terugkeerbeleid sluit aan bij de doortastende lijn die hij graag predikt. CD&V-minister Pieter De Crem voerde harder oppositie tegen CD&V in Vivaldi dan N-VA ooit zou kunnen. De Crem maakte ook opnieuw een opening naar een politieke herverkaveling op de as N-VA-CD&V. En in het parlement konden de N-VA’ers een eerste keer hun duivels ontbinden als aanstaande grootste oppositiepartij.