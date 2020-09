Divock Origi heeft er een concurrent bij: Liverpool versterkt zich met Diogo Jota van Wolverhampton

Liverpool heeft voorin een nieuwe concurrent voor Divock Origi aangetrokken. Diogo Jota komt over van Wolverhampton Wanderers, de club van Leander Dendoncker, waar hij de voorbije drie seizoenen goed was voor 44 goals in 131 duels. Twee seizoenen geleden promoveerde de 23-jarige Portugees met de Wolves naar de Premier League.

“Dit is een heel spannend moment voor mij en mijn familie. Dat ik nu onderdeel word van een club als Liverpool - de wereldkampioen - is gewoon ongelooflijk. Ik kan niet wachten om te beginnen”, zei Jota in een eerste reactie.

Voor zijn tijd bij de Wolves speelde Jota bij Paços de Ferreira, Atlético Madrid en FC Porto.

Kort voor de bekendmaking van de transfer van Jota maakte Wolverhampton Wanderers bekend dat Ki-Jana Hoever, een achttienjarige Nederlandse verdediger, de omgekeerde weg bewandelt.