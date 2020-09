Schoten gelost op drukke Bergensesteenweg in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - In de Brusselse gemeente Anderlecht is er zaterdagavond een schietpartij geweest. Er vielen geen gewonden. De politie heeft de buurt afgezet.

Op de Bergensesteenweg in Anderlecht heeft er zaterdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Dat bevestigt de woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid. De omstandigheden zijn nog onbekend, maar er vielen geen gewonden.

Op de Bergensesteenweg is een veiligheidszone afgebakend door de politie. Het labo is ter plaatse.

De feiten vonden plaats vlakbij een café, maar het is nog niet duidelijk of die zaak iets met de feiten te maken heeft gehad en of er daar een ruzie is ontstaan.

Ook hoeveel schoten er zijn gelost en met welk wapen is nog niet duidelijk. Het onderzoek is volop aan de gang, klinkt het.

Over de dader of daders is niets bekend.