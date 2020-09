Crystal Palace wint van Manchester United met Michy Batshuayi als invaller

Crystal Palace, met Michy Batshuayi als invaller, won zaterdag verrassend met 1-3 van Manchester United op de tweede speeldag van de Premier League. Bij United scoorde nieuwkomer Donny van de Beek meteen bij zijn debuut.

Crystal Palace kwam op Old Trafford op voorsprong dankzij doelpunten van Andros Townsend (7e) en kapitein Wilfried Zaha (74e). De Ivoriaan benutte een penalty, nadat enkele minuten voordien John Ayew eveneens een strafschop op de keeper schoot.

Nieuwkomer Donny van de Beek viel bij Manchester United in voor Paul Pogba in de 67e minuut. Van de Beek, in september voor zo’n veertig miljoen overgekomen van Ajax, maakte in de 80e minuut met zijn eerste doelpunt voor Man U de aansluitingstreffer. Opnieuw Zaha maakte in de 85e minuut de geruststellende 1-3. Michy Batshuayi viel in negen minuten voor tijd. Christian Benteke, die mogelijk moet vertrekken, was deze week wel weer op training verschenen, maar stond nog niet op het wedstrijdblad.