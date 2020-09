Kaap van 100.000 coronagevallen in ons land nadert: “Moeten evenveel blijven testen tot vaccin er is”

We tellen bijna 100.000 bevestigde coronagevallen in ons land. Daartoe is er immens veel getest bij de huisartsen, en geanalyseerd in de labo’s. “Een ondergewaardeerd huzarenstukje”, noemt Marc Van Ranst het. Tegelijkertijd waarschuwt hij ook voor het postcoronatijdperk: “We kunnen dit testtempo onmogelijk volhouden.”

Ongeveer 100.000 Belgen raakten sinds februari besmet met Covid-19. Enorm veel mensen kregen dus een ‘swab’ in de neus geduwd bij de huisarts, en de laboratoria kregen een karrenvracht aan stalen te verwerken. “Een huzarenstukje dat ze dat allemaal hebben klaargespeeld”, vindt viroloog Marc Van Ranst.

Hij vraagt zich wel af hoelang ze nog op zo’n grote schaal kunnen blijven testen. Een bezorgdheid die vorige week ook verschillende huisartsen de wereld instuurden. “Vroeger ging je enkel naar de huisarts als je ziek was”, zegt Van Ranst. “Nu krijgen die artsen iedereen over de vloer: mensen die kerngezond zijn en zich willen laten testen, en zelfs mensen die louter een attest nodig hebben om naar het buitenland te trekken.”

Moeten we dan minder mensen naar de huisarts sturen? “Minder testen is niet aan de orde”, zegt Van Ranst. “Maar we hebben bijvoorbeeld wel die testdorpen opgericht, om de huisartsen wat te ontlasten.” Toch erkent hij dat veel huisartsen en labo’s steeds meer werk krijgen. “En dat wordt lastig”, zegt Van Ranst. “Zeker nu het typische luchtwegeninfectie-seizoen voor de deur staat. Verkoudheden bijvoorbeeld zullen flink beginnen rond te gaan. Dat kan verwarring zaaien, waardoor iedereen zich wil laten testen.”

Volgens Van Ranst wordt het dus moeilijk voor de huisartsen en de laboratoria om dit testtempo aan te houden. “Toch moeten we dit zeker volhouden tot er een vaccin is”, zegt hij. “Daarna moeten we wel gas terugnemen. We zullen het dan echt moeten afleren om voor elk kuchje naar de dokter te lopen.”