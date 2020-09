Aan president Trump geadresseerd pakje bevatte dodelijk gif

De politiediensten hebben een aan de Amerikaanse president Donald Trump geadresseerd pakje onderschept dat het gif ricine bevatte. Dit heeft nieuwszender CNN zaterdag gemeld.

Een pakje dat aan president Trump was gericht en deze week op het Witte Huis werd afgeleverd, bevatte het gif ricine.

Dat hebben medewerkers van de president bevestigd. De president kreeg het pakje niet zelf in handen. Alle post voor het Witte Huis wordt gesorteerd en gescreend.

Ricine is een zeer giftige stof die afkomstig os van de bonen van de Ricinus communis, ook wel wonderboom of castorolieplant genoemd. Het is een uiterst giftig product, dat kan worden ingeademd, ingeslikt en ingespoten. De productie van ricine is relatief gemakkelijk en goedkoop. Er zijn drie vormen: vloeibaar, kristalvormig en poedervormig.

Na inname veroorzaakt het misselijkheid, braken en inwendige bloeding van de maag en darmen, gevolgd door falen van vitale organen.

Wie het dodelijke gif, dat ook als biologisch wapen kan gebruikt worden, naar de president stuurde is niet bekend.

In 2013 kreeg ook president Barack Obama al een brief met ricine. Ook dat pakje werd toen tijdig onderschept.

De federale recherche FBI en de Secret Service, die het staatshoofd en zijn gezin beschermt, onderzoeken de zaak.