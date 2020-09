Union Berlijn huurt Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en Gent) van Liverpool

Taiwo Awoniyi speelt dit seizoen op huurbasis bij Bundesliga-club Union Berlijn. De 23-jarige Nigeriaan wordt opnieuw uitgeleend door Liverpool. De Engelse kampioen leende de aanvaller eerder ook al uit aan Moeskroen (2017-2018 en voorjaar 2019) en AA Gent (najaar 2018). Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Mainz. Bij de Reds heeft hij nog een contract tot het einde van het seizoen.

Vooral bij Moeskroen schitterde Awoniyi met 21 goals en 10 assists in 47 wedstrijden. Voor Gent bleef hij steken op drie goals in 22 duels. Zijn seizoen vorig jaar bij Mainz werd een tegenvaller met slechts één doelpunt in twaalf optredens.

Union Berlijn verloor zaterdag op de openingsspeeldag van de Bundesliga met 3-1 van Augsburg.