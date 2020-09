Barcelona sluit oefenperiode af met magere zege tegen promovendus

FC Barcelona heeft zijn oefenperiode afgesloten met een magere zege. Het thuisduel tegen Elche, dat naar het hoogste niveau is gepromoveerd, eindigde op 1-0. Antoine Griezmann opende vroeg in de wedstrijd de score na een ragfijne aanval. Daarna viel de productie stil ondanks een aantal fraaie kansen. Dankzij doelman Neto bleef de ploeg van nieuwe trainer Ronald Koeman in de slotfase een pijnlijke gelijkmaker bespaard.

Voor Barça was het de derde overwinning op rij in de voorbereidingsperiode. Eerder werden Girona en Gimnàstic de Tarragona met 3-1 verslagen. Het duel met Elche vond plaats in het kader van de Joan Gamper Trophy.

Koeman wisselde na de rust diverse spelers. Miralem Pjanic (ex-Juventus) maakte als invaller zijn debuut bij Barcelona. Doordat de Bosnische middenvelder vorige maand besmet was geraakt met het coronavirus moest hij in zijn geboorteland in quarantaine voordat hij zich in Spanje bij zijn nieuwe ploeggenoten kon voegen.

In de selectie van Koeman ontbraken opnieuw Luis Suárez en Arturo Vidal. Beide spelers komen in principe niet meer voor in de plannen van de Nederlandse coach. Zowel Suárez als Vidal zijn al enige tijd bezig om een nieuwe club te vinden.

Barcelona begint op 27 september aan La Liga met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.