In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos woonden mensen die hun kinderen naar school willen sturen, zelf advocaat of computerprogrammeur hopen te worden, of fan zijn van voetballer Eden Hazard. De allesverwoestende brand van dinsdag 8 op woensdag 9 september heeft hun dromen niet afgepakt. Allemaal hopen ze op een betere toekomst. Dit zijn de verhalen van de mensen uit Moria.