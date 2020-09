Pijnlijk: PSV-doelman mist controle compleet en ziet bal in eigen doel rollen

In de wedstrijd tegen Emmen kende PSV-doelman Yvon Mvogo niet zijn beste dag. De goalie ging in het slot van de wedstrijd - bij een 1-0 voorsprong - aan het blunderen. Na een terugspeelbal wou Mvogo het leer controleren, maar de Zwitser miste zijn controle compleet en zag de bal zo in eigen doel verdwijnen. Gelukkig zorgde invaller Maximiliano Romero in de blessuretijd uiteindelijk toch nog voor een 2-1 overwinning voor PSV. Mvogo kan zo met een net iets geruster gemoed gaan slapen...