Trump geeft nieuwe deal rond TikTok de zegen: deadline downloadverbod uitgesteld

Kort voor de inwerkingtreding van sancties tegen TikTok heeft de Amerikaanse president Donald Trump ingestemd met een deal met Oracle en Walmart rondom de populaire Chinese video-app. “Het wordt een heel nieuw bedrijf. Ze zullen met China niets meer te maken hebben”, verklaarde hij zaterdag. Aanvankelijk moest de app zondag van Amerikaanse app-stores verdwijnen, dat verbod wordt nu uitgesteld tot 27 september.

“Ik heb mijn goedkeuring gegeven aan het akkoord. Als het zich concretiseert, zoveel te beter. Gebeurt dat niet, ook goed”, zei Trump. De president gaf geen details over hoe het mogelijke akkoord tussen TikTok, softwareconcern Oracle en supermarktketen Walmart er precies zou uitzien, maar hij verzekerde dat alles “100 procent veilig zal zijn”. Wel zeker is dat het downloadverbod nu uitstel krijgt tot minstens 27 september.

Trump stelt al weken dat TikTok Amerikanen spioneert voor rekening van het communistische regime in Peking. Begin augustus gaf hij moederhuis ByteDance tot 20 september tijd om de activiteiten van TikTok in de Verenigde Staten over te laten aan een Amerikaanse onderneming. Zoniet zou TikTok, dat in de VS ongeveer 100 miljoen gebruikers heeft, verdwijnen uit de app-stores.

Volgens Trump zal het nieuwe bedrijf “minstens 25.000 mensen” aanwerven. In Texas zou de zetel van het nieuwe bedrijf komen, dat TikTok Global zou gaan heten. De betrokken ondernemingen zouden ook vijf miljard euro doneren aan het Amerikaanse onderwijs, deelde Trump nog mee.

Het is nog onduidelijk in hoeverre de Chinese regering nog moet instemmen met de deal. Eerder heeft Peking al een directe verkoop van de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan softwareconcern Microsoft getorpedeerd. Het Chinese regime voerde een nieuwe regel in, die stelt dat software-algoritmes enkel met toestemming van de autoriteiten aan het buitenland verkocht mag worden.

