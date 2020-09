Gouden Schoen Hans Vanaken speelt 250ste partij voor Club Brugge

Voor Hans Vanaken wordt het zondag een jubileummatch: de draaischijf werkt zijn 250ste partij voor Club Brugge af. Vanaken scoorde al 73 keer voor Club en deelde 54 assists uit.

Corona maakt de spoeling voor coach Philippe Clement nog wat dunner. Naast de lang geblesseerde Mitrovic kan hij op Zulte Waregem ook niet rekenen op Mechele en Okereke. Mechele bleek nog te besmettelijk na een weekje quarantaine, Okereke testte begin deze week positief en wordt volgende week opnieuw getest. Daarom is de kans groot dat Diatta opnieuw in de ploeg komt op rechts nadat hij vorig weekend op de bank startte.

Voorin wordt het uitkijken naar wie naast Dennis start. Krmencik is gelanceerd na zijn goal tegen Waasland-Beveren. Het is dus niet ondenkbaar dat hij in de basis staat, zeker omdat Badji al vijf keer op rij mocht starten. Aangezien Clement de jonge Senegalees niet wil opbranden, lijkt een weekje rust aangewezen.

Achterin komt Kossounou normaal gezien opnieuw op de plaats van Mechele centraal in de verdediging.