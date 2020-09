Boetes tot 10.000 pond voor overtreden Britse quarantaineregels

Britten die de quarantaineregels overtreden wanneer ze met het coronavirus zijn besmet riskeren binnenkort boetes tot 10.000 pond (11.000 euro). Dat heeft de regering aangekondigd bij de presentatie van nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken.

Premier Boris Johnson presenteerde zaterdagavond nieuwe beperkende maatregelen die van kracht worden voor de inwoners van regio’s in het noorden, noordwesten en centrum van Engeland. Daar slaat de nieuwe golf van besmettingen met het coronavirus het hardst toe.

Eén van de maatregelen is een wettelijke verplichting tot zelfisolatie vanaf 28 september. De verplichting zal gelden voor mensen die positief hebben getest of aan wie de nationale gezondheidsdienst NHS expliciet vraagt om een quarantaine in acht te nemen.

Mensen die positief testen moeten zich 10 dagen isoleren. Zij die samenwonen met iemand die positief testte of symptomen vertonen moeten 14 dagen binnenblijven. Er zwaaien boetes van 1.000 tot liefst 10.000 pond voor herhaaldelijke of zware overtredingen.

Als aanmoediging om de regels na te leven, voorziet de regering een forfaitaire tegemoetkoming van 500 pond voor mensen met lage inkomens die niet de mogelijkheid hebben om te telewerken.

Met bijna 42.000 overlijdens is het Verenigd Koninkrijk het Europese land dat tot dusver het hardst is getroffen door de coronapandemie. Net als andere landen is het aantal besmettingen er opnieuw sterk aan het toenemen sinds het einde van de vakantieperiode.

Zaterdagmiddag trokken betogers tegen de quarantainemaatregelen en tegen vaccinatie door het centrum van Londen. Het kwam tot een confrontatie met de politie. 32 mensen werden opgepakt.