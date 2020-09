Vrouw overlijdt nadat cyberaanval Duits ziekenhuis lamlegt

In het Universitair ziekenhuis van Düsseldorf is een vrouw overleden ten gevolge van een ransomware-aanval. De vrouw werd in kritieke toestand binnengebracht. Omdat de hele IT-infrastructuur van het ziekenhuis gegijzeld was en dus plat lag, werd ze naar een andere ziekenhuis gevoerd. Hierdoor moest ze ruim een uur wachten eer ze behandeld kon, niet veel later is ze overleden. Dat meldt AP.

Bij een ransomware-aanval versleutelen hackers de servers van hun slachtoffers. Veelal eisen ze losgeld voor de ‘encryptiesleutel’. Enkel daarmee kunnen de servers ‘gedecrypteerd’ worden en krijgen de eigenaars van de servers en/of computers opnieuw toegang tot de data.

Het is volgens de Duitse autoriteiten de eerste keer dat een persoon overlijdt ten gevolge van een cyberaanval, zij het indirect. De hackers sloegen vorige week toe en kregen . Geplande operaties werden uitgesteld en het de hele IT-infrastructuur van het ziekenhuis draaide op halve kracht omdat de patiëntengegevens op slot zaten.

Afgelopen donderdag werd een vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ter plekke werd duidelijk dat ze daar niet behandeld kon worden vanwege de hack. Ze werd met spoed naar een ander ziekenhuis zo’n 30 km verderop gebracht, maar alles bij elkaar duurde het meer dan een uur eer de vrouw behandeld kon worden. Ze is intussen overleden.

Volgens de minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen hebben de hackers een dertigtal servers op slot gegooid. Ze lieten ook een bericht achter. Opvallend was dat ze geen bedrag noemden en ook was hun nota gericht aan de Heinrich Heine Universiteit. Het ziekenhuis werkt samen met de universiteit, maar schijnbaar hadden de hackers zich vergist van doelwit. Toen de politie contact opnam met de hackers om hen te informeren van hun vergissing en dat ze de levens van verschillende patiënten in gevaar brachten, kreeg het ziekenhuis de encryptiesleutel om de servers vrij te geven.

De politie is een onderzoek gestart naar ‘onvrijwillige doodslag’ omdat het overlijden van de vrouw te wijten is aan de vertraging die het ziekentransport opliep door de hack. Van de hackers is voorlopig geen spoor.