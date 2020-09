Belgische twintiger al twee dagen vermist na zwempartij in Portugal

Een Belgische twintiger is al twee dagen vermist nadat hij in de problemen raakte tijdens een zwempartij in zee voor Vila do Bispo, een gemeente in Faro, Portugal. Dat meldt het Portugese Correio da Manhã.

Tijdens een zwempartij vrijdag raakten de jongeman en een Duitser in de problemen. De Duitser kon op eigen kracht terug aan land geraken, maar de Belg is sindsdien vermist. Niet veel later schoten de hulpdiensten in actie. Er werd een zoektocht opgezet, maar vrijdagavond werd deze gestaakt. Zaterdag werd nog gezocht naar de man, maar tevergeefs. Zondag gaat de zoektoch voort, al lijkt de kans klein dat de man levend teruggevonden wordt.