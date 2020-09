Twee verdachten opgepakt bij schietpartij in Anderlecht

Brussel / Anderlecht - Naar aanleiding van de schietpartij die zaterdagavond heeft plaatsgevonden op de Bergensesteenweg in Anderlecht zijn twee verdachten gearresteerd. Dat bevestigt de politiezone Brussel-Zuid. Het verdere onderzoek is in handen van het Brussels parket.

De reden en de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Het incident heeft zich voorgedaan in de buurt van een café. Daarbij zouden meerdere schoten gelost zijn in de richting van het café. Op verdere details is het momenteel wachten.

Volgens de eerste informatie vielen er geen gewonden bij de schietpartij.