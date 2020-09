Politie breekt illegale raveparty op in maisveld in Desteldonk: vijftigtal feestvierders krijgt boete van 250 euro

Gent / Desteldonk - De politie heeft zondag in Desteldonk, een deelgemeente van Gent, een illegaal feest stilgelegd. De raveparty ging door in een afgereden maïsveld. In totaal werden 55 feestvierders aangetroffen, ze kregen allemaal een GAS-boete, de organisator van het feest zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Buurtbewoners hadden de politie in de vroege ochtend gealarmeerd omdat ze muziek hoorden. Eens ter plaatse trof de politie een illegale raveparty aan. De feestvierders werden ingesloten en uit het veld gehaald. Een persoon probeerde te vluchten via een gracht, maar werd snel gevat door de politie.

De jongeren kregen een mondmasker, werden geïdentificeerd en kregen allemaal een GAS-boete van 250 euro. De eigenaar ook, maar die zal zich ook voor de rechtbank moeten verantwoorden.

“Dit is echt compleet onaanvaardbaar”, zegt Gents burgemeester De Clercq aan Het Laatste Nieuws. “Dit is egoïstisch gedrag in een tijd waarin het virus aan terrein wint. Het getuigt van bitter weinig verstand, net omdat het virus zich in deze leeftijdsgroep verspreidt. Die jongeren beseffen blijkbaar niet dat ze ook ouderen en zwakkeren in onze samenleving kunnen besmetten. Ik roep dus iedereen op om de maatregelen te volgen, want alleen als iedereen dat doet, kunnen we het virus onder controle houden.”