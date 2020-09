Familie vermiste Ilias roept op tot grote zoekactie op zondagmiddag: “Ga zoeken op rustige plekken buiten de stad”

Wilrijk / Mortsel / Antwerpen - De familie van de sinds donderdag vermiste Ilias Chahdi (12) uit Mortsel roept op om zondagmiddag het hele land uit te kammen op zoek naar de jongen. “Ilias houdt van rust en de natuur, we willen de zoektocht daar verderzetten”, zegt zijn tante.

Zondagmiddag zullen vanaf 12 uur opnieuw flyers uitgedeeld worden aan het Q8-tankstation op de Groenenborgerlaan in Wilrijk. “Vanaf 14 uur willen we opnieuw samenkomen aan het tankstation om in verschillende groepen te gaan zoeken”, zegt zijn tante Myriam. Op die plek werd Ilias donderdagochtend om 8.18 uur voor het laatst gezien, twee minuten eerder fietste hij langs autoverhuurder Valko op het kruispunt met de Prins Boudewijnlaan, daarvan zijn ondertussen ook camerabeelden opgedoken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongen.

LEES OOK. Familie doet emotionele oproep aan vermiste Ilias (12): “Kom naar huis. Mama en papa zijn niet boos op je”

De familie wil zondagmiddag de zoektocht verleggen naar plekken buiten Antwerpen. “Ilias houdt van rust en natuur, van wandelen en fietsen”, zegt Myriam. “Daarom vragen we nu expliciet om buiten Antwerpen te zoeken. Op fiets- en wandelroutes, in de Ardennen in Wallonië of in de Kempen. Op rustigere plekken dan Antwerpen.”

“We willen via deze weg ook iedereen heel hard bedanken voor alle hulp de afgelopen dagen, hulp bij het flyeren, zoeken en zelfs het voorzien van eten. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken maar we zijn iedereen enorm dankbaar”, zegt tante Myriam. “We weten dat de vermoeidheid begint door te wegen, ook bij ons. Daarom hopen we ook dat er nieuwe mensen vol energie komen helpen bij het zoeken naar Ilias. We willen iedereen motiveren om door te zetten.”

De oproep aan eigenaars van bewakingscamera’s en dashcams wordt ook nog eens herhaald, voorlopig zijn er slechts twee camerabeelden van de vermiste jongen. “Kijk alsjeblieft nog eens naar je beelden”, vraagt de familie. De politie houdt nog steeds alle piste open.

Wie Ilias ziet, wordt met aandrang gevraagd om de politie te contacteren op 0800 30 300 of 03 451 98 98. Hij rijdt op een blauw-grijze mountainbike met spatborden en een beige zadel van het merk Scott en het type ‘Sub Comfort 20 Men’. Hij draagt een zwarte fietshelm en is 1,62 meter groot. Hij heeft bruin golvend haar en draagt een metaalkleurige bril.

Hij draagt een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen vooraan met daartussen een witte streep. Hij heeft ook witte sneakers aan en draagt een blauw-zwarte rugzak van het merk Eastpak.