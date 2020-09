KV Kortrijk verliest sensatie Terem Moffi maar wint wel de jackpot dankzij recordbod van Franse eersteklasser

Terem Moffi zoekt alweer andere oorden op. KV Kortrijk verkoopt de Nigeriaanse spits aan het Franse Lorient, dat een akkoord heeft voor een contract van vijf seizoenen.

De Franse eersteklasser maakt van de 21-jarige Moffi, die nog wel zijn medische testen moet ondergaan, de duurste uitgaande transfer ooit voor KVK. Lorient betaalt namelijk 8 miljoen euro plus bonussen voor de spits, vijf miljoen meer dan wat de club twee jaar geleden van Nice kreeg voor Youcef Atal. Daarbovenop bedwong Kortrijk ook een doorkooppercentage van 20 procent.

Moffi kwam in de winter van dit jaar voor 150.000 euro over van het Litouwse Riteriai en ontpopte zich in België meteen tot een sensatie met vier doelpunten in zeven optredens voor de Kerels. Dit seizoen scoorde hij tegen AA Gent, maar daarna was hij op de sukkel met een hamstringblessure en ziekte.

Lorient, dat in juli een bod van 5 miljoen euro zag afgewezen worden door KVK, startte de Ligue 1 met een 3 op 9 na een overwinning tegen Strasbourg en nederlagen tegen Saint-Etienne en Lens.