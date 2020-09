Zoektocht naar Ilias (12): speurders concentreren zich op oom

/ Mortsel - De speurders die op zoek zijn naar de vermiste tiener Ilias Chahdi (12) uit Mortsel, concentreren zich nu op een oom. De man is eerder deze week op vakantie vertrokken naar Frankrijk, maar zou daar in quarantaine zitten. “Benjamine was zijn lievelingsoom. We hopen dat hij ons kan vertellen waar Ilias graag vertoeft.”

Al 72 uur lang is Ilias Chahdi vermist. De jongen vertrok donderdagochtend om 8.10 uur thuis in Mortsel. Het laatste teken van leven van de jongen, waren de beelden die een bewakingscamera van een tankstation in Wilrijk van hem maakte. Ilias fietste aan een stevig tempo, maar hij reed niet in de richting van zijn school.

De politie probeert nog steeds te achterhalen wat zijn bestemming was.

“We houden nog steeds alle opties open, maar het onderzoek concentreert zich nu op de

Op deze fiets is Ilias donderdag vertrokken Foto: if

lievelingsoom van die jongen”, zegt commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos.

Die oom, een man uit Berchem, zou eerder deze week op vakantie vertrokken zijn, naar Frankrijk. Afgelopen donderdag, na de verdwijning van Ilias, liet deze oom aan de familie weten dat hij in Frankrijk in quarantaine moest omwille van het corona-virus. Sindsdien kan de familie de oom niet meer bereiken.

Lievelingsoom

“We hopen via de media de oom te kunnen bereiken, in de hoop dat hij contact met ons opneemt”, zegt Wonnink. “We willen hem spreken als getuige, niet als verdachte. We hopen dat hij ons bijvoorbeeld kan vertellen waar de jongen graag vertoeft. Waar hij graag verblijft, of wat hij hem de afgelopen weken heeft verteld. De jongen had een goede band met zijn oom.”

De politie denkt niet dat de jongen op zijn fiets de oom is achterna gereisd.

Zoektocht gaat verder

Vrijwilligers willen ook vandaag verder zoeken naar de jongen. Ze zullen vandaag vooral buiten Antwerpen zoeken, bijvoorbeeld aan de Kust en in de Ardennen.

Ilias is 1,62 is meter groot, heeft bruine ogen, bruin golvend haar en hij draagt een bril. Hij droeg een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen vooraan met daartussen een witte streep en witte sneakers. Hij had een rugzak bij van het merk ‘Eastpack’ met een motief van blauwe en zwarte vierkantjes.

Wie informatie heeft kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.