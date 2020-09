Vermoedelijke brandstichter aangehouden na appartementsbrand in Genk

Genk - De brand die zondagmorgen in een appartement op de Fruitmarkt in Genk uitbrak, werd vermoedelijk aangestoken. Op het ogenblik van de brand was de bewoner niet aanwezig. De politie pakte een 21-jarige Genkenaar op.

Omstreeks 08.20 uur werd de brandweer verwittigd dat één van de appartementen op de Fruitmarkt in Genk in brand stond. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de andere appartementen. De studio op de tweede verdieping van het appartementsgebouw is volledig uitgebrand.

Bij de brand vielen geen gekwetsten. Na de bluswerken konden de overige bewoners van het appartementsblok terug naar hun woningen. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Politie CARMA arresteerde omstreeks 10 uur een verdachte. Het gaat om een 21-jarige Genkenaar. De man verblijft momenteel in een politiecel en wordt verhoord omtrent de feiten.