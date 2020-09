Slecht nieuws voor Radja Nainggolan: Arturo Vidal is op weg naar Inter

Arturo Vidal staat op het punt FC Barcelona te verlaten voor de Italiaanse vicekampioen Inter, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku. De 33-jarige Chileense international zou zondagavond in Italië landen, medische tests afleggen en nadien een contract voor twee seizoenen, met optie voor een derde jaar, ondertekenen, zo melden Italiaanse media zondag.

Vidal stond op het verlanglijstje van Inter-coach Antonio Conte, die extra versterking nodig heeft om dit seizoen in de Serie A Juventus het vuur aan de schenen te leggen. Eerder haalde de club onder meer Achraf Hakimi (Real), Aleksandar Kolarov (Roma) en Nicolo Barella (Cagliari).

In Barcelona kwam Vidal niet meer in de plannen van kersvers coach Ronald Koeman voor. In twee seizoenen bij Barça kon de middenvelder nooit overtuigen. Voordien had hij meer succes bij Bayern, Juventus en Bayer Leverkusen. In eigen land kwam de 115-voudige international uit voor topclub Colo Colo.

De komst van Vidal is waarschijnlijk slecht nieuws voor Radja Nainggolan, wegens exact hetzelfde type. ‘Il Ninja’ kan nog wel steeds rekenen op interesse van ex-club Cagliari, dat Diego Godin al wegkaapte bij Inter. “We gaan proberen om ook Radja opnieuw naar hier te halen”, klonk het eerder deze week nog op Sardinië.