George-Louis Bouchez: “Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van”

“Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van”, dat zegt MR-voorzitter George-Louis Bouchez in een interview met humo.

Nu preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) maandag bij de koning verwacht worden, zullen ze daar naar alle waarschijnlijkheid ook een kandidaat-premier naar voren schuiven. MR-voorzitter Bouchez meent te weten wie dat zal zijn. “Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van”, zegt hij aan Humo. Indien Lachaert en Rousseau toch iemand anders naar voren schuiven, “dan zal men zéér overtuigende argumenten moeten hebben waarom het niet Sophie mag zijn. Ik doe geen dingen die ik niet begrijp en heb lak aan politieke tradities”, voegt hij nog toe.

Ook pleit hij ervoor om de partijvoorzitters, incluis hemzelf, “in het belang van het land” geen ministerposten te geven. “De partijvoorzitters mogen niet in de regering gaan zitten, want dan wordt het oorlog, une guerre des chefs.”

Werken ‘naarstig’ voort

Intussen zitten de onderhandelaars van de zeven partijen zondagvoormiddag opnieuw samen. Over de inhoud of de vordering bleef men het hele weekend erg discreet.

Na de gedwongen quarantaine van de voorzitters van socialisten, liberalen, groenen en CD&V door de positieve coronatest van Lachaert, zaten ze donderdag voor het eerst opnieuw fysiek rond tafel. Ook vrijdag werd vergaderd. Zaterdagmorgen schakelden de onderhandelaars een versnelling hoger. Naar verluidt werd er de hele dag intensief op de inhoud gewerkt, zowel door de voorzitters als door de sherpa’s en de medewerkers. En dat tot iets voor middernacht, was te horen. Zondagochtend werden de werkzaamheden hervat. Maar over de vorderingen was de radiostilte compleet.