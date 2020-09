Vermiste Ilias (12) gezond en wel teruggevonden in Wallonië

/ Antwerpen / Wilrijk / Mortsel - De 12-jarige jongen Ilias C. uit Mortsel die sinds donderdagmorgen vermist was, is teruggevonden. Hij bevond zich in Wallonië en verkeert in goede gezondheid. Dat bevestigt het Antwerpse parket.

Rond 13 uur kwam het verlossende bericht van het parket dat de jongen was teruggevonden in Wallonië. Na een tip van iemand die zondagmorgen meende de jongen daar herkend te hebben, is de politie op zoek gegaan in de buurt en troffen ze de jongen in goede gezondheid aan.

Ilias was ruim 72 uur vermist. Hij vertrok donderdagochtend om 8.10 uur thuis in Mortsel. Het laatste teken van leven van Ilias, waren de beelden die een bewakingscamera van een tankstation in Wilrijk van hem maakte. Hij fietste aan een stevig tempo, maar hij reed niet in de richting van zijn school.

De voorbije dagen was zijn familie samen met honderden vrijwilligers op zoek naar Ilias. Zondagmiddag meldde de politie nog dat hún onderzoek zich toespitste op de lievelingsoom van de jongen.

Die oom, een man uit Berchem, zou eerder deze week op vakantie vertrokken zijn naar Frankrijk. Afgelopen donderdag, na de verdwijning van Ilias, liet deze oom aan de familie weten dat hij in Frankrijk in quarantaine moest omwille van het coronavirus. Sindsdien kon de familie de oom niet meer bereiken. Of en hoe de man iets te maken heeft met de verdwijning van Ilias, is op dit moment nog niet duidelijk.