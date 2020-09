Voor het eerst sinds eind mei meer dan 50 ziekenhuisopnames: “Wie nu beweert dat het virus niet aan kracht wint, ontkent het licht van de zon”

Nadat het aantal dagelijkse coronabesmettingen al een tijdje fors in stijgende lijn is, zien we nu ook het aantal ziekenhuisopnames stevig oplopen. Afgelopen zaterdag werden 51 mensen opgenomen in het ziekenhuis, het is geleden van 21 mei dat we meer dan 50 opnames zagen. “Gelukkig zien we die stijging nog niet in het aantal overlijdens, maar wie nu nog ontkent dat er het virus aan kracht wint, ontkent het licht van de zon”, zegt Steven Van Gucht.