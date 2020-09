Formatiegesprekken voorlopig opgeschort: andere partijen ergeren zich aan houding Bouchez (MR)

De regeringsonderhandelingen staan on hold. De andere Vivaldi-partijen storen zich aan de houding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tijdens de lopende formatiegesprekken.

Zondagmiddag nog publiceerde Humo een interview met Bouchez waarin allesbehalve een blad voor de mond neemt. Zo liet hij verstaan dat hij er zeker van is dat Sophie Wilmès premier zal blijven en dat Vivaldi rechtser zal zijn dan een paars-gele coalitie. Bovendien schoffeert hij in het gesprek openlijk voorzitters en medeonderhandelaars Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (SP.A). En spreekt hij over het herfederaliseren van bepaalde bevoegdheden, wat met name bij CD&V dan weer moeilijk ligt.

Dat interview, waarin Bouchez vooral zichzelf bewierookt, zou bepaald niet goed gevallen zijn bij de andere partijen. Bovendien zou hij ook te laat aangekomen zijn op de onderhandelingen. Die werden in de loop van zondagmiddag tijdelijk onderbroken. Volgens Bouchez zelf is er geen sprake van een echte opschorting van de onderhandelingen en ligt het probleem niet bij zijn persoon, maar slagen liberalen en socialisten er niet in om tot de noodzakelijke inhoudelijke akkoorden te komen.

De zeven voorzitters van de ‘Vivaldi’-partijen die samen een regering proberen te vormen (PS, MR, Open VLD, SP.A, Groen, Ecolo en CD&V) zaten zaterdag al een hele dag rond de tafel. Ook vandaag werden de agenda’s leggemaakt. Tegen 1 oktober moet er een nieuwe regering zijn, en morgen, maandag, moeten preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) opnieuw naar de koning. De bedoeling was om daar de naam van de formateur en dus toekomstige premier bekend te maken.