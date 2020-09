Gewezen Britse MI6-agent en grote man van Brusselse denktank in ons land verdacht van spionage voor China

Het Brusselse gerecht onderzoekt dubieuze contacten tussen de grote baas van de Brusselse denktank EU-Asia Centre met Chinese geheim agenten die in Brussel als journalist werken. Fraser Cameron zou geheime informatie hebben verkocht aan de Chinezen maar zelf ontkent hij.

Voorlopig is het nog een onderzoek met veel sterke vermoedens maar met weinig harde bewijzen. Of die bewijzen er ooit zullen komen, is nog maar de vraag. Want de twee partijen werken of hebben gewerkt voor de geheime inlichtingendiensten in hun land. Dat betekent dat ze gewoon zijn om ‘top secret’ te werken en dat ze getraind zijn om tijdens verhoren niets te verklappen.

Het is onze zusterkrant De Standaard die vrijdag met het nieuws kwam en de bevestiging kreeg dat er een onderzoek loopt. Intussen smullen ook de Britse kranten van dit verhaal met een groot James Bond-gehalte en kwamen ze er achter dat Cameron niet alleen directeur is van de denktank die contacten tussen Europa en Azië legt. Hij was tussen 1976 en 1991 ook geheim agent bij de Britse inlichtingendienst MI6. En hij werkte voor Buitenlandse Zaken in Groot-Brittannië en voor de Europese Commissie.

Intussen blijkt dat Groot-Brittannië al langer op de hoogte was van de vermeende spionage en nauw samenwerkt in het onderzoek met de Belgische politiediensten en de Staatsveiligheid.

Fraser Cameron wordt ervan verdacht gevoelige informatie over de EU door te hebben geven aan twee spionnen. In ruil voor centen. Cash!

“Die beschuldigingen zijn ongegrond”, reageerde die intussen. “Ik heb uiteraard een brede kring van Chinese contacten, gezien mijn functie als directeur van een denktank gericht op relaties tussen de EU en Azië. Sommige van die Chinese journalisten hebben misschien een dubbele functie. Maar ik heb geen toegang tot vertrouwelijke of geheime informatie over hoe de EU wil optreden tegen China. De Chinese ambassade geeft jaarlijks een kleine toelage aan onze denktank om eve­ne­men­ten te organiseren, zoals ze doen bij heel wat andere denktanken. Dat zijn de enige betalingen die ik van Chinese zijde ontvang. Wie ons werk volgt, ziet dat we ook kritisch blijven tegenover China”, zegt hij.

De twee Chinese journalisten met wie Cameron geregeld gespot is in Brussel, zouden geen echte journalisten zijn van de Chinese staatszender maar spionnen die undercover werken maar in feite agenten zijn van de Chinese geheime dienst.

Het aantal Chinese geheime agenten die in Europa en dus ook in ons land onder de dekmantel van journalist of academicus informatie verzamelen voor hun land, is niet gering. Dat bewees vorig jaar nog de affaire-Song. Song Xinning, de directeur van het Confucius Instituut aan de VUB, mag ons land niet meer binnen vanwege spionage. Drie recente rapporten van de Duitse denktank ­Merics, de Tsjechische denktank Sinopsis en het Amerikaanse Center for Strategic and Budgetary ­Assessments bevestigen dat China onze democratische besluitvorming probeert te beïnvloeden via gecoördineerde contacten met Europese beleidsmakers, weet De Standaard nog.

Cameron, die al verschillende malen zou verhoord zijn, houdt vol dat hij geen toegang heeft tot vertrouwelijke informatie of documenten die de Chinezen zouden kunnen aanbelangen en ontkent dat hij informatie heeft doorgegeven, laat staan heeft verkocht.

Het onderzoek, dat in de grootste discretie wordt gevoerd, gaat intussen gewoon door en is in handen van het federaal parket. Dat communiceert voorlopig niet over het dossier.