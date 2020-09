Hoofdverdachte in verdwijning Jelle Leemans (27) beroept zich al zes jaar op zijn zwijgrecht

Rumst - Het onderzoek naar de in 2013 verdwenen Rumstenaar Jelle Leemans gaat gewoon door. Met de Nederlander Eduard ‘Brutus’ F. (48) als hoofdverdachte. Die had geëist dat zijn naam uit het dossier zou worden geschrapt bij gebrek aan bewijzen maar de rechter heeft dat verzoek deze week verworpen. F. weigert al zes jaar te antwoorden op vragen van de speurders. Terwijl de familie van Jelle al jaren smeekt om de waarheid te kennen.

De familie van Jelle Leemans hield het hart vast. Want als de naam van F. uit het dossier zou geschrapt worden, bleef er van het onderzoek maar weinig over en zouden ze wellicht nooit weten wat er met Jelle gebeurde en waar zijn lichaam nu is. Want dat hij vermoord werd, dat staat zo goed als vast.

Het Openbaar Ministerie beslist eind dit jaar of begin volgend jaar of het de hoofdverdachte in het al zeven jaar durende onderzoek naar de verdwijning van Jelle Leemans voor de rechter brengt. Dat bevestigt woordvoerster Martine Pilaar aan BNDestem.nl. “Is dat niet zo, is er van verjaring geen sprake”, zo luidt het.

De advocaat van Eduard ‘Brutus’ F. (48), meester Henk van Asselt, had deze zomer formeel om een ‘beëindiging van de strafzaak’ gevraagd, omdat zijn cliënt toch niet meer verhoord wordt. Maar volgens de rechtbank heeft het OM niet stilgezeten in dit dossier.

Speurders denken dat Eduard F. meer weet over de moord op Jelle Leemans en over de plaats waar zijn lichaam gedumpt werd. Maar de man beroept zich nu al jaren op zijn zwijgrecht en weigert dus te antwoorden op vragen van de speurders.

De politie gaat ervan uit dat de jongeman uit het Antwerpse Rumst net over de Nederlandse grens bij Roosendaal is omgebracht bij een ripdeal. Hij zou een afspraak hebben gehad met F. om drugs te kopen. Daarbij zou hij van tienduizenden euro’s zijn beroofd. Formeel verdenkt het OM ‘Brutus’ als mededader van moord of doodslag en van het (helpen) verbergen van het lichaam.

F.’s zakelijk partner of beter zijn partner in crime was John Wassink. Maar die werd een jaar na de verdwijning van Leemans zelfs vermoord en verpakt in plastiek teruggevonden bij Breda.

Welke aanwijzingen en bewijzen de politie tegen F. heeft in het dossier Leemans wil het OM niet verklappen. Een groot probleem voor politie en justitie om de zaak rond te krijgen, is dat het lichaam van de in 2013 verdwenen Jelle Leemans (toen 27) nooit is gevonden, ondanks massale zoekacties in de regio en maandenlange telefoontaps bij F.

