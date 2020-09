Opgejaagd hert vlucht de stad in om aan jagers te ontsnappen

Opgejaagd door jagers met een meute honden geeft hert zichzelf in veiligheid gebracht door zaterdagmiddag in Compiègne, in de Franse Oise, de stad in de vluchten. Bewoners vonden het uitgeputte dier nabij een school en verwittigden een dierenarts. Na enkele uren vluchtte het gerecupereerde dier het bos weer in.

Zo uitgeput dat het amper nog kon bewegen, vonden voorbijgangers het dier zaterdagmiddag nabij het Lycée Jean-Paul aan de rue des Nymphes in Compiègne. Jagers en honden lieten het dier leven en trokken zich terug in het bos. Een dierenarts zag geen andere mogelijkheid om het dier een verlossend spuitje te geven omdat het helemaal ten einde krachten was. Activisten van AVA, een vereniging die strijd tegen de jacht en zeker tegen drijfjacht, wilde het hert nog wat tijd geven om te recupereren. Met succes.

Vier uur nadat het weerloze dier werd gevonden, stond het hert plots weer op en verdween in het bos.