Zware brand in boomkwekerij in Nederename is kilometers ver te zien

Oudenaarde - De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een zware brand in een boomkwekerij in Nederename, bij Oudenaarde, in Oost-Vlaanderen. Een gigantische rookpluim is kilometers ver te zien.

In de Pelikaanstraat in Nederename, bij Oudenaarde, is brand uitgebroken in boomkwekerij De Bock. Dat heeft de brandweer bevestigd.

Een oude hoeve en een woonwagen zijn al in de vlammen opgegaan. Ook twee wagens bleven in de vlammen. Omwonenden hoorden al meerdere zware knallen, wellicht veroorzaakt door gasflessen die ontploft zijn.

Politie en brandweer zeggen nog niet te weten wat de oorzaak is.

De kwekerij verkoopt ook aan particulieren, maar zondag is de zaak gesloten.

Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn in versterking gevraagd.

Door het mooie weer zijn veel fietsers en wandelaars onderweg. De politie vraagt dat ze de omgeving verlaten omdat de rook mogelijk giftig is. Aan omwonenden wordt om dezelfde reden gevraagd om ramen en deuren te sluiten.