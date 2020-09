Heel weinig kans dat Arusha haar haar weer ‘tegenkomt’

Drie staarten van vijftig centimeter doneren aan het Geef om Haar Fonds van Think Pink, amper drie maanden voor je zelf in een chemobehandeling stapt: aangrijpend, zegt ook Heidi Vansevenant, voorzitter van Think Pink. “Maar ook heel waardevol. Drie keer vijftig centimeter, dat komt bijna niet voor.” De organisatie vraagt staarten van minimaal 30 centimeter.