Eén van ’s werelds grootste ecosystemen lijkt te verdwijnen, volgens Bolsonaro is er geen vuiltje aan de lucht

De Pantanal in Brazilië, het grootste draslandgebied ter wereld, valt al wekenlang te prooi aan de vlammen. Net zoals grote broer het Amazonewoud, is de Pantanal een van de grootste ecosystemen ter wereld, met duizenden verschillende dier- en plantensoorten. Door de vlammenzee dreigt dat ecosysteem nu te verdwijnen. Volgens Braziliaans president Bolsonaro is er echter niets aan de hand en kan de wereld nog wat leren van Brazilië op het vlak van klimaatbeleid.