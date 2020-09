Arusha knipte al haar haar af voor Think Pink, drie maanden later blijkt ze zelf kankerpatiënt

Middelkerke -

Drie maanden geleden ruilde Arusha Verhalle (24) uit Middelkerke haar Rapunzel-coupe in voor een kortgeschoren kopje met flashy kuif. Voor het goede doel, want ze schonk haar ferme paardenstaart van vijftig centimeter aan Think Pink. Maar begin deze week werd bij haar lymfeklierkanker vastgesteld. Mogelijk verliest ze haar haren binnenkort dus zelf. “Ik wou een verschil maken, al was het maar voor één iemand die chemo moest volgen. Ik had totaal niet gedacht dat ik ooit zelf die persoon kon zijn.”