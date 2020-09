Annick vond online opnieuw de liefde, 40.000 euro later kwam de aap uit de mouw: “Dat het zover kon komen”

Zij was een gewezen schooldirectrice en zat middenin een vechtscheiding. Hij was een Amerikaanse soldaat in Afghanistan, ook single. Het klikte. Amper enkele maanden later was ze 41.000 euro kwijt. Het verhaal van Annick (*) is geen uitzondering. Meer en meer Belgen worden online voor duizenden, tienduizenden en soms zelfs honderdduizenden euro’s opgelicht door criminelen die hun vertrouwen weten te winnen. Geld voor een droom die te mooi is om er niet in te geloven. Pas veel te laat komt de ontnuchtering en een lege portemonnee. “Ik schaam me dood. Ik ben er met mijn twee voeten ingetrapt.”