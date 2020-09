Achter dat fotomodel dat interesse in je toont, zit een Nigeriaanse bende: “Haast onmogelijk om achteraan te gaan”

West-Afrikaanse bendes uit Nigeria of Ivoorkust. Dat zijn de criminelen die via een valse identiteit onwetende Vlamingen duizenden euro’s lichter maken. Politie en justitie staan machteloos. Ofwel dienen slachtoffers geen klacht in, ofwel zijn de daders spoorloos. “Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk om erachteraan te gaan”, zegt onderzoeksrechter Philippe Van Linthout.