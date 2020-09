Belgen in het buitenland: Ajax kent weinig moeite met RKC, Emond redt een punt voor Nantes

De Belgen van Waalwijk zijn zondag met 3-0 onderuit gegaan in de Amsterdam Arena op de tweede speeldag van de Eredivisie. Het is al het tweede verlies voor RKC dit seizoen, dat onderaan het klassement bengelt met 0 punten.

Dusan Tadic werkte de 1-0 handig achterwaarts binnen, na een mooi uitgesponnen aanval (10.). Zakaria Labyad zag zijn eerste doelpunt nog afgekeurd worden door de VAR, maar zijn tweede na 34 minuten mocht wel blijven staan. In de 68e minuut moesten de bezoekers met tien voort, nadat Luuk Wouters een rode kaart pakte. Ajax leek dus op een makkelijke zege af te stevenen en Lisandro Martinez zette met een mooi gemikte kopbal nog de 3-0 op het bord (73.). Anas Tahiri en Ahmed Touba speelden de hele wedstrijd bij Waalwijk. Thierry Lutonda kwam in de 72e minuut op het veld en Lennerd Danneels werd naar de kant gehaald na 61 minuten.

Nantes heeft een 0-2 achterstand kunnen ombuigen in een 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd op de vierde speeldag van de Ligue 1 tegen Saint-Étienne. Na doelpunten van Adil Aouchiche (2.) en Yvann Macon (67.) zag het er slecht uit voor de ploeg van Renaud Emond, maar de Belg zette samen met ex-Gentspeler Moses Simon de situatie nog recht. Emond viel in de 86e minuut in en scoorde nog binnen de minuut de 2-2, nadat Simon de aansluitingstreffer in de 71e minuut al had binnen gelegd.