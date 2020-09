Vaticaan wil Maria uit klauwen van de maffia houden: “Verworden tot beeld van onderdanig wezen”

‘Maria bevrijden van de maffia.’ Onder die titel lanceert het Vaticaan een werkgroep bestaande uit kerkleiders en burgers, onder wie Italiaanse rechters. Ze moeten bekijken hoe de ‘zuiverheid van het beeld van Maria’ hersteld kan worden.

Bij de lancering van het initiatief in augustus zei Stefano Cecchin, voorzitter van de Internationale Academie voor Maria, dat de maffia de kerkelijke terminologie over de dienstbaarheid van Maria misbruikt en omvormt tot een soort slavernij, met als kenmerk ‘absolute gehoorzaamheid’. “Binnen de maffia is de figuur van Maria verworden tot het beeld van een wezen dat onderdanig moet zijn en daarom een slaaf, die de wil van God en de wil van de maffialeider aanvaardt.”

Het Vaticaan zet zich ook af tegen het fenomeen van de ‘inchini’ of ‘buigingen’. Tijdens Mariaprocessies in dorpen in Zuid-Italië stopt de stoet soms voor de huizen van maffiabazen, waarna men het beeld een buiging laat maken. “Dat is een manier om de bevolking te zeggen dat deze of gene maffiabaas gezegend is door God en dat we hem allemaal moeten gehoorzamen”, aldus Cecchin.

De werkgroep zal inzetten op studie en onderwijs van de ware theologie van Maria bij jongeren en gezinnen. Volgens Cecchin, die het project ambitieus en uitdagend noemt, zal het initiatief zich eerst concentreren op Italië. In een latere fase kan het mogelijk worden uitgebreid tot Zuid-Amerika, waar drugsbazen ook de Mariadevotie misbruiken.