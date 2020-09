Ceci n’est pas een mondmasker: koninklijk gezin volgt coronamaatregel in stijl

Koning Filip (60) en koningin Mathilde (47) hebben meegedaan aan Autoloze Zondag in Brussel met wel erg opmerkelijke mondmaskers.

Ze droegen een lap textiel waarop surrealistische schilderijen van René Magritte waren geprint. Ook zoon Emmanuel (14) en dochter Eléonore (12) verschenen met zo’n aangepast kapje. Gabriël hield het bij een neutraal wegwerpexemplaar.

Oudste dochter en troonopvolgster Elisabeth (18) miste het familie-uitje omdat ze in Elsenborn in de Oostkantons op militair kamp is.

LEES OOK. In alle vroegte op, schietles, poetsen en amper privacy: een dag in het leven van prinses-soldaat Elisabeth (+)

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX