“Zelfs broers en zussen mochten kerk niet in” en dus grepen ouders in: communie op café

Lede - Omdat ze de coronaregels in de kerk maar zus en zo vonden, hebben de ouders van zes eerste communicanten uit het Oost-Vlaamse Lede een communieviering gehouden op café, met ‘Rent a Priest’. Helemaal coronaproof, maar toch feestelijk. “Dat mocht wel na het uitstel in mei”, zegt een van de mama’s.

Geen altaar op de achtergrond, maar een poster van Brugse Zot. Neen, communicanten Jules, Xander, Leon, Stella, Lotte en Fay hebben geen doorsneefoto’s van hun communiefeest. Op het terras van café Roste Mon schoven ouders, grootouders, broertjes en zusjes op zondagmorgen onder paraplu’s aan voor een gezamenlijk ontbijt. Een uur later kwam de priester voor de eigenlijke viering.

“Iedereen zat met zijn bubbel aan een aparte tafel. Als we rechtstonden, deden we een mondmasker op. Helemaal volgens de regels, dus”, zegt mama Jolene De Mol. “Maar toch een beetje feestelijker dan hoe het er in de kerk aan toe zou gaan.” Daar was aanvankelijk gezegd dat alleen de ouders naar de viering zouden mogen gaan. “Dat grootouders niet mochten gaan, tot daar aan toe. Maar zelfs de broers en zussen mochten niet binnen in de kerk. Dat is pas bijgesteld nadat we een alternatief hadden gezocht en gevonden. Het was heel sfeervol.”